Roma, si finge minorenne per una relazione virtuale con anziano e lo ricatta. Arrestata

Per mesi ha intrattenuto una "relazione" virtuale tramite i social network con un anziano di 74 anni, ma spacciandosi per una minorenne ha iniziato a ricattarlo minacciando di denunciare la loro fantomatica storia amorosa, prima al padre e poi con una denuncia tramite il loro avvocato. L'uomo, impaurito si è fatto convincere a consegnare tramite bonifico bancario, la somma di 7.700 euro. Poi una nuova richiesta, stavolta di 10.000 euro. L'uomo ha provato a cambiare il suo numero di telefono, ma le minacce sono continuate tramite cartoline arrivate all'indirizzo di casa. L'anziano ha quindi deciso di chiedere aiuto ai carabinieri della stazione Parioli. I militari tramite indagini sull'utenza telefonica e il mittente delle cartoline, sono risaliti all'identita della donna: una italiana di 65 anni, nullafacente e già nota alle forze dell’ordine rintracciata e arrestata a Chiavari, in provincia di Genova.

