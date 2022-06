Roma, treno deragliato in galleria. Un passeggero: «Una frenata poi il fumo, abbiamo avuto paura»

Il racconto di un passeggero, Simonetta, che era a borso del treno uscito dai binari oggi in galleria Serenissima a Roma. «Abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. È saltata la luce e anche l'aria condizionata». «Siamo rimasti al buio per minuti - aggiunge un altro passeggero - poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere. Abbiamo camminato in galleria per oltre un chilometro».

APPROFONDIMENTI FOTO Foto ULTIMA ORA Roma, treno Frecciarossa deraglia tra Prenestina e Serenissima:... CRONACA Video

«Temuto qualcosa di grave»

«Quando abbiamo visto il fumo pensavamo a qualcosa di molto grave. All'inizio non si era capita l'entità della incidente, ho pensato al peggio». A raccontarlo è una turista che si trovava a bordo del treno ad Alta Velocità che è andato a sbattere in una galleria a Roma. «Sono diretta a Sorrento per una vacanza e sinceramente non avrei pensato di vivere una cosa del genere - aggiunge -. Per fortuna, alla fine, nessuno si è fatto male». I passeggeri sono che si trovavo sul treno sono stati fatti scendere e portati alla stazione Togliatti e da qui trasferiti alla stazioni Termini. Personale della Croce Rossa sta distribuendo acqua e prestando assistenza ai passeggeri più anziani.

La ricostruzione

«Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima». È una prima ricostruzione dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il Frecciarossa Torino-Napoli, secondo quanto riferito ai cronisti dall'ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate. I passeggeri, conferma Labate, sono stati messi in sicurezza, mentre sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall'urto del treno con la galleria.