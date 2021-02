Roma, nasconde droga dietro un quadro con una madonna: arrestato un 37enne a Tor Bella Monaca

Si è servito dell'immagine di una madonna per coprire la cassaforte con la droga. Così un 37enne è stato arrestato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dietro al quadro con l'immagine sacra c'erano 200 grammi di cocaina, 180 grammi di hashish e quasi 3 mila euro in contanti. L'appartamento del 37enne a Tor Bella Monaca era diventato una base dello spaccio per la zona.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Roma, tabaccaio picchiato e rapinato in casa dalla gang di finti... I CONTROLLI Pigneto, festa in casa con coca e marijuana: multate 17 persone.... ROMA Ostia, droga, auto in fuga sperona la volante: tre agenti feriti TERNI Nove arresti per droga a Borgo Bovio, le foto di Angelo Papa ROMA Roma, droga: 28 arresti, c’è anche il boss Senese. Fra i...

Ostia, droga, auto in fuga sperona la volante: tre agenti feriti

Arrestati altri 3 ragazzi che vendevano cocaina

Nello stesso quartiere di Tor Bella Monaca gli agenti della polizia hanno arrestato altri tre ragazzi. Vendevano cocaina dal loro appartamento. Non è stato facile, però, l'intervento della polizia. Mentre gli agenti eseguivano l'arresto ne è nata una colluttazione. E due poliziotti sono finiti al pronto soccorso per i colpi ricevuti.

Festino a base di droga: un arresto, una denuncia e sanzioni per il Covid 19

11 pusher fermati in una settimana

Nella seconda settimana di febbraio sono stati arrestati in tutto 11 pusher a Roma e dintorni. Gli interventi si sono concentrati a Roma, nei quartieri di Aurelio, Primavalle, Prenestino, nelle vie limitrofe alla stazione Termini, ad Ostia e nei comuni di Civitavecchia e Velletri. A Ponte Milvio invece, indagato in stato di libertà un ragazzo che aveva in casa più di 100 «canne» già pronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA