Un topo dentro il bancone di quella che sembra essere una tavola calda, o una salumeria, in zona Circonvallazione Clodia a Roma. Il roditore mangia come nulla fosse sotto gli occhi stupefatti dei clienti. «Deve essere stata la pioggia», commenta l'uomo dietro al banco nel video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

