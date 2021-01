Roma, chiusa la fermata della metro Termini per guasto tecnico

È chiusa la fermata della metro A Termini all'interno dell'omonima stazione ferroviaria a Roma. «Guasto tecnico», informa InfoAtac.

La metro B ferma regolarmente a Termini. Disagi forti, soprattutto per i pendolari e gli studenti (oggi è il secondo giorno di scuola e di didattica tornata parzialmente in presenza) che contavano di entrare in tempo in classe.

Ultimo aggiornamento: 10:17

