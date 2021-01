Roma, a Primavalle in fiamme autobus della linea 916: paura ma nessun ferito

Un autobus della linea 916 è andato a fuoco questa mattina, alle 6,20, mentre effettuava servizio lungo via Pasquale II, in zona Primavalle a Roma. A bordo, fa sapere l'Atac, non c'era nessun passeggero. L'incendio, specifica ancora l'azienda per il trasporto pubblico, non ha avuto conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio dal 2004.

🔥 #Atac, in fiamme bus sulla linea 916, nessun problema per le persone titola il comunicato Atac. Alle prime luci di venerdì 15 gennaio un Mercedes Citaro ha preso fuoco a Primavalle 🎥 video del Flambus ⤵⤵⤵⤵⤵ https://t.co/xADchv9Oce pic.twitter.com/74B4pZhHuq — il treno roma lido (@iltrenoromalido) January 15, 2021

Ultimo aggiornamento: 10:02

