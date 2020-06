Roma, si siede su una panchina e si spara alla testa tra i passanti: paura a Casal Boccone

Roma, Casal Boccone, ore 9 e 30 si sente un colpo esploso nell'aria.

Siamo a Roma nord, zona sopra Montesacro, via Luigi Pirandello, domenica mattina. Invece delle campane che richiamano i fedeli a messa, i residenti avvertono chiaramente uno sparo. È un colpo di pistola.

Pochi minuti prima dello sparo, un pensionato camminava su quella strada. Poi, si è seduto su una panchina e ha premuto il grilletto. È lui l'autore di quello sparo, un ultimo gesto eclatante. Ultimo, dopo una serie di tribolazioni? E perché su una panchina, davanti ai passanti, la domenica mattina?

Alle 10 e 30 gli agenti della polizia lo hanno trovato così: morto, steso sulla panchina. Ha un buco in testa, una grossa ferita alla tempia destra, e in mano tiene un revolver.

Sembra a tutti gli effetti un suicidio, plateale, in pubblico, in un luogo aperto. Ma gli agenti indagano comunque per capire tutti i dettagli: è un suicidio anomalo. L'uomo ha scelto luogo e modalità pubbliche, non private. Perché? La vittima aveva una sessantina di anni. Stava attraversando un brutto periodo: il figlio ne aveva denunciato la scomparsa pochi giorni fa.

