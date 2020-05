Roma, titolare di un negozio di moto spacciava cocaina in strada: arrestato

Non uno spacciatore qualunque. Un insospettabile cinquantenne è stato trovato dalla polizia con un etto di cocaina pura, per centinaia di dosi. Lui è titolare di una rivendita di moto da cross su via Portuense. Un negozio conosciuto che lui gestisce materialmente. Il titolare ha fatto un errore che gli è costato l’arresto. E’ uscito dal negozio e ha spacciato una bustina di cocaina ad un acquirente. L’equipaggio di una volante ha assistito alla scena ed è subito intervenuto. I due sono stati bloccati e, dopo poco, gli agenti hanno capito i ruoli: uno spacciava e l’altro era il compratore. Nel negozio di moto è scattata una perquisizione che non ha dato alcun esito ma poco distante è stato trovata nascosta cocaina per un etto.

L’uomo usciva dal negozio, così ha ricostruito la polizia, e vendeva a dosi la droga. Il titolare è stato portato nella sua abitazione ad Aranova. Qui è stato trovato un bilancino di precisione, il materiale per fare le dosi ed una cifra in contanti. Sono in corso indagini per arrivare a chi ha dato all’arrestato una quantità così elevata di droga. Il commerciante è finito in carcere.

