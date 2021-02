Roma, doppio sgombero: Casapound e centro sociale a Primavalle

È in corso lo sgombero di due immobili occupati: un centro sociale nella Capitale e la sede di Casapound a Maccarese, nel comune di Fiumicino. Si tratta del centro sociale ex lavanderia a Santa Maria della Pietà e dell'edificio in via San Giorgio a Maccarese di proprietà della Asl, occupato da Casapound.

Gli interventi sono stati stabiliti nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Le operazioni sono coordinate dal questore di Roma Carmine Esposito. Le due operazioni, viene sottolineato, «si inquadrano nel rispetto della strategia di ripristino della legalità».

Roma, il prefetto Piantedosi: «Linea dura sugli sgomberi, più militari nei campi rom»

Occupazioni abusive, il Viminale: «Subito gli sgomberi o i Comuni paghino i danni»

«Invitiamo tutte e tutti a venire davanti al padiglione 31 del Santa Maria della Pietà per partecipare ad una assemblea permanente». È l'appello lanciato questa mattina su Facebook dall'associazione Ex Lavanderia, a Primavalle, sgomberata questa mattina dai poliziotti mentre a Maccarese gli agenti del commissariato Fiumicino eseguivano il sequestro preventivo dei locali dell'associazione Fons Perennis disposto dalla Procura di Civitavecchia.

