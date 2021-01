Roma, nuovi mezzi a disposizione del Servizio giardini

Ventisette autocarri e due piattaforme aeree. Il Servizio giardini di Roma Capitale ha nuovi mezzi a disposizione acquistati con un investimento di oltre 1 milione e 200 mila euro. Lo riferisce in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che spiega: «Si tratta di mezzi e strumenti mai avuti a disposizione, in queste quantità, dal Servizio giardini. È un vero e proprio cambiamento quello che abbiamo portato nella gestione del vasto patrimonio verde di Roma, assumendo nuovi giardinieri, acquistando nuovi mezzi, avviando gare. Stiamo riattivando un settore che di fatto, quando siamo arrivati, abbiamo trovato smantellato. Continuiamo così - conclude - per potenziare il servizio e per prenderci cura in maniera adeguata di una delle città più verdi d'Europa».

