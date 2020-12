Da domani al via maxi controlli sulla mobilità in entrata e uscita da Roma. Questo che sta arrivano è l'ultimo weekend prima della chiusura prenatalizia, dunque chi si sposta è bene che lo faccia questo fine settimana, in sicurezza. È quanto emerge dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato stamattina dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Nel corso della riunione con i vertici delle forze di polizia si è parlato infatti del rafforzamento dei controlli e dei trasporti in vista degli spostamenti previsti prima di Natale.

A Roma la mobilità si è notevolmente ridotta verso gli hub del trasporto pubblico e verso i classici luoghi dedicati allo svago e alla convivialità per effetto delle restrizioni già in vigore. Gli unici segni più sulla mappa della mobilità romana sono gli spostamenti verso i parchi (+1%) e le zone residenziali (+6), cioè le seconde case, quelle cioè che non rappresentano l'abitazione di riferimento. Stando agli ultimi dati disponibili dei report di Google che fotografano gli spostamenti fino al 13 dicembre, e quindi con l'ultimo Dpcm vigente, firmato lo scorso 3 dicembre, si nota dunque una piccola fuga che potrebbe trasformarsi un esodo proprio questo fine settimana.

Mare o montagna, Ostia, Fregene o Terminillo, Subiaco, Umbria o Circeo, i romani dovranno attenersi alle regole sugli spostamenti. E dunque possono andare dappertutto entro il 21 dicembre, e poi però devono restarci fino al 6 gennaio. Se avete seconde case in Toscana (Porto Santo Stefano, Ansedonia, Capalbio) e in Abruzzo (Ovindoli, Campo Imperatore), invece dovrete organizzare le feste nella Capitale. Toscana e Abruzzo sono ancora zone arancioni.

Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio compreso gli spostamenti fra regioni sono vietati. Si può viaggiare solo per motivi seri (lavoro, salute, emergenze) comprovati con autocertificazione. È sempre possibile spostarsi per tornare verso la residenza o il domicilio abituale per motivi di lavoro o studio (bisogna portare sempre l'autocertificazione).

Autocertificazione è la parola chiave: quando ci si sposta, la ragione per cui ci si mette in viaggio deve essere esplicitamente prevista nel dpcm: residenza, anziani da accudire, lavoro, sono le motivazioni più ferree. Non certo cenone, visite generiche ai parenti, feste, gite fuori porta.

Natale, Boccia: «Chi ipotizza cenoni sbaglia di grosso. Tra venerdì e sabato cdm per nuove misure»

