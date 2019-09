Roma, rubano un motorino e provano a nascondersi dietro auto in sosta: arrestati

È finito in un nulla di fatto il tentato furto di un motorino a Monteverde da parte di due romani, uno di 31 e l'altro di 24 anni, arretsati domenica sera dai carabinieri. I due avevano manomesso l'antifurto del mezzo utilizzando due grossi cacciaviti e si erano diretti verso via Paola Falconieri dove una pattuglia li ha notati.



A nulla è valso il tentativo dei due di spegnere le luci del mezzo e nascondersi dietro alcune automobili in sosta. I militari, dopo averli raggiunti e fermati, hanno scoperto che il motorino era rubato. Il 31enne e il 24enne sono ora in attesa del rito direttissimo. Il proprietario dello scooter è stato contattato ed è tornato in possesso del maltolto dopo aver presentato formale denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA