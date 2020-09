Roma, ristoratore violento picchiava i negozianti vicini a Prati, licenza sospesa

Risse e devastazioni nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano. Mercoledì scorso gli agenti del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno eseguito il provvedimento del questore di Roma, sospendendo per sette giorni l'attività di un ristorante di via Vespasiano, vicino piazza Risorgimento, diventata negli ultimi mesi teatro di risse e violente aggressioni. Tutti gli episodi sono riconducibili a un uomo, legato al ristorante sia da rapporti di parentela che lavorativi, che scagliava la sua ira contro i commercianti vicini.

Tra queste la devastazione del minimarket di un bengalese, la sera dell'11 agosto scorso: in quell'occasione la vittima venne presa a sprangate dall'uomo, che continuò la sua furia anche una volta in commissariato, inveendo contro gli agenti. Nella notte del 9 agosto, invece, si era reso protagonista di una rissa fuori dallo stesso locale in cui lavorava. Da qui il provvedimento di sospensione della licenza.



