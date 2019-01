Roma, gli rubano una catenina d'oro sul treno: arrestati due fratelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci presti due euro per il biglietto del treno?». Così è cominciata la disavventura di un giovane che a bordo di un convoglio proveniente da Palidoro, stava giungendo nella Capitale. Nella circostanza, il ragazzo, aveva acconsentito alla richiesta di due viaggiatori, rivelatasi però un pretesto per rapinargli una collanina d'oro. Di fronte al tentativo di difendere l'oggetto da lui indossato, i due malintenzionati hanno reagito brutalmente, colpendolo con calci e pugni e riuscendo poi a fuggire. Le indagini condotte dagli investigatori della polizia del Compartimento Polfer di Roma, si sono incrociate con quelle degli agenti del Commissariato «Primavalle», che stavano indagando per un fatto analogo: due fratelli si sono rivelati gli autori della rapina. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, riconosciuta la pericolosità dei rapinatori, documentata dagli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica, ha emesso nei loro confronti due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Ieri mattina i poliziotti della Polfer e del Commissariato Primavalle, dopo aver rintracciato i giovani, hanno eseguito i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e, dopo l'arresto, li hanno accompagnati in carcere in attesa di processo.