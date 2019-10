Roma, paura all'Eur, ferma auto in mezzo alla strada e tenta di rapinare il conducente: brasiliano arrestato

Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un movimento rapido e dal marciapiede è balzato al centro della carreggiata bloccando l'auto di un anziano signore. È successo in via dei Primati Sportivi, angolo viale del Ciclismo, all' Eur , dove un brasiliano introducendosi all'interno della macchina appena fermata, ha provato a rapinare il conducente. Quando ha capito che non avrebbe avuto soldi, non si è perso d'animo, danneggiando l'interno del veicolo e cercando di sfilare le chiavi dal blocchetto di accensione. Ad accorrere sul posto, allertati da alcuni passanti che hanno chiamato il 112, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo e Esposizione.L'uomo, rintracciato poco distante dal luogo della tentata rapina, è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dei reati ditentata rapina aggravata, danneggiamento e , essendosi opposto all'arresto, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.