Acilia, ragazzo morto al Parco della Madonnetta. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo

Si infittisce il caso del sedicenne morto venerdì 26 febbraio al Parco della Madonnetta di Acilia, frazione di Roma in direzione Ostia. Il giovane sarebbe morto per un attacco cardiaco mentre passeggiava con gli amici. Al momento, non si conoscono i motivi che hanno portato il giovane ad accasciarsi al suolo. E non si esclude che qualcuno possa avere spaventato il ragazzo. Il pm Francesco Minisci, che ha il fascicolo, indagherà per omicidio colposo: così potrà svolgere tutti gli esami del caso.

Ultimo aggiornamento: 15:58

