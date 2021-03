Dramma a Roma. Era andata a fare la spesa con la sua bimba di 16 mesi. Ha caricato la piccola sul carrello del supermercato e ha cominciato a fare gli acquisti. Forse per il troppo peso, il carrello si è ribaltato davanti alla mamma e la bimba è finita a terra schiacciata da bottiglie e da altri oggetti pesanti.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 nel supermercato Pewex di via Casilina, a Pantano Borghese. Immediati i soccorsi. Trasportata in eliambulanza, i medici stanno lottando per salvarla. Sul posto i carabinieri.

