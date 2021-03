Roma, writer viola coprifuoco per realizzare graffiti su un furgone: fermato dai carabinieri. Graziato dal proprietario

Con Roma che si trova in zona arancione, il divieto di circolare dalle 22 alle 5 mette in seria difficoltà i writer. Complicato poter realizzare i tag alla luce del sole: serve la notte per muoversi. Un giovane 17enne romano ha deciso allora di violare le norme imposte per realizzare il proprio graffito. È accaduto nella zona di Casalbertone, quartiere vicino al Pigneto, nel V Municipio di Roma. Qui, la notte del primo marzo, il ragazzo è stato sopreso dai carabinieri della stazione di riferimento mentre stava utilizzando lo spray su un furgone parcheggiato sulla strada.

APPROFONDIMENTI STREET ART Un murale gigantesco che mangia lo smog e la scuola romana diventa... IL PERSONAGGIO Roma, svelata l'identità di "Geco", il writer... ROMA Roma, sfregio a Trastevere: la fontana della Botte imbrattata dai... SPETTACOLI Le scorribande del presunto Banksy a Roma: vero o falso?

Rieti, ecco tre nuove opere di arte urbana grazie al progetto TraMe. Foto

Il proprietario ha deciso di non sporgere querela

I militari hanno bloccato il giovane, che ha tentato inizialmente di scappare. Una volta fermato, è stato identificato. Sul posto è arrivato anche il proprietario del furgone, che però è rimasto divertito da quanto accaduto e ha deciso di non sporgere querela. Il carabinieri hanno però sanzionato il 17enne con la multa di 400€ per aver violato il divieto di non poter uscire tra le 22 e le 5.

L'asino che vola e quelli che oggi scrivono il nome sui muri di Roma

Il caso di Geco

Di recente si è parlato molto di writer a Roma. Nel novembre del 2020, un noto street artist della Capitale è stato fermato dalla polizia dopo che era riuscito a realizzare le sue opere anche a Lisbona. Le scritte dello street artist sono ancora presenti nei posti più incredibili di Roma e la prima domanda che uno si pone è come sia riuscito a realizzarli. Di certo, ha agito di notte, come nel caso del ragazzo che è stato fermato a Casalbertone. Il coprifuoco è quindi un problema per tutti: anche per i writer.

Roma, svelata l'identità di "Geco", il writer più ricercato d'Europa: denunciato dai vigili a San Lorenzo

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA