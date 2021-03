Una ragazza è morta in mattinata a Roma, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. La giovane ha perso la vita in un incidente frontale tra l'auto sulla quale viaggiava con altre tre persone (i componenti della famiglia) e una volante della polizia stradale, che a sua volta inseguiva una macchina con a bordo alcuni rapinatori di una tabaccheria della zona di Tivoli. La ragazza che ha perso la vita aveva solo 17 anni. La vettura utilizzata dai ladri è stata ritrovata abbandonata sull'A24. Caccia all'uomo in tutta la provincia.

Ultimo aggiornamento: 14:40

