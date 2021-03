Foligno, violano il coprifuoco anti Covid e rubano in due attività del Corso

FOLIGNO – Violano il coprifuoco e rubano in due attività commerciali di Corso Cavour a Foligno. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Ad esser stati colpiti il Bistrot che si trova sotto il Palazzo delle Logge e il negozio di cellulari e accessori in prossimità della vicina area di Porta Romana. Al Bistrot è stato sottratto denaro, mentre all’altra attività denaro, cellulari, schede di memoria, prodotti con tecnologia bluetooth e altro. Oltre ai beni e al denaro sottratto ci sono i danni causati dai ladri che per penetrare nelle due attività hanno forzato serrature ed ingressi. Su questi furti indagano polizia e carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA