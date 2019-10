Roma, protesta davanti all'ambasciata libanese

È sbarcata anche nella Capitale la protesta dei manifestanti che in Libano da giorni chiedono il rovesciamento del governo e la formazione di un mini-esecutivo tecnico. Alcune decine di persone si sono riunite questa mattina in via Giacomo Carissimi, all'incrocio con via Paisiello, ai piedi dell'ambasciata libanese. I manifestanti indossano le bandiere del Libano, con una banda bianca tra due strisce rosse e un cedro verde al centro, e stanno sventolando diversi cartelli, che riportano scritte in arabo, in direzione dell'ambasciata. Un blindato della Polizia sorveglia l'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA