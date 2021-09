Roma, nota di supermercati vendeva prodotti scaduti: sequestrate 6 tonnellate di alimenti

Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 11:14

Una nota catena di supermercati aveva tra gli scaffali e nei suoi reparti circa 6 tonnellate di alimenti scaduti, alcuni anche da anni. Da qui l'indagine e l'intervento dei Nas Carabinieri di Roma e il Commissariato di Tivoli che ha perquisito un deposito e sei supermercati affiliati a una nota catena alimentare, tutti riconducibili a L.C. di anni 63, indagato per i reati di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate nel comprensorio di Tivoli, a Roma e nella provincia di Latina, «gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale complessivamente 6 tonnellate di generi alimentari, molti posti già in vendita (tra cui prodotti carnei e ittici congelati, salumi, insaccati, latticini, ecc…), con data di scadenza superata anche da alcuni anni, privi di tracciabilità, nonché un intero magazzino con 2 celle frigorifero e 3 frigo/congelatori».