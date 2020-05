Roma, «Se non mi dai i soldi, tu brucio», arrestati usurai a Primavalle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Usura, terrore fra i commercianti di Primavalle. Gli agenti della polizia del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare richieste dal Procuratore Aggiunto della Repubblica Lucia Liotti ed accolte dal Gip. Due anni fa, fu arrestato un criminale mentre stava incassando con violenza e minacce, la rata di un prestito concesso a tasso usurario.L’episodio dell’arresto aveva avuto un vasto eco nel quartiere dove il bandito terrorizzava le vittime, «se non mi dai i soldi ti brucio».Le testimonianze e le informazioni raccolte anche grazie alle intercettazioni telefonicche hanno permesso di accumulare prove necessarie per incastrare gli usurai. Per 2 degli indagati si sono aperte le porte del carcere.Durante le operazioni, in due delle abitazioni perquisite gli agenti hanno sequestrato una ingente somma di denaro suddivisa in mazzette su ognuna delle quali era indicato il nominativo della vittima. E’ stata rinvenuta inoltre anche svariata documentazione che al momento, è al vaglio degli inquirenti.