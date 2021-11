Roma, preso il rapinatore seriale: chiedeva l'orario ai passanti e li minacciava con un coltello

Sette rapine nel giro di pochi mesi sempre con lo stesso modus operandi. Incontrava le vittime in strada, chiedeva l'orario e velocemente strappava via o il cellulare o le borse. A incastrare il rapinatore, un cittadino del Mali di 23 anni, sono stati i carabinieri dalla Stazione di Roma Tor Pignattara. I militari, dopo indagine approfondite, hanno accertato che l'uomo costringeva le vittime a consegnare all'indagato i telefoni e i portafogli sotto la minaccia di coltelli da cucina. I carabinieri nel corso delle indagini hanno scoperto che l'uomo si trovava già recluso per altri reati presso il carcere di Sollicciano Firenze e così hanno delegato per la notifica del provvedimento cautelare i colleghi della Compagnia di Firenze Oltrarno.