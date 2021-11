Roma, preso il ladro seriale dei locali all'aperto a Prati: a bordo di uno scooter scippava i clienti

Preso il ladro seriale di Prati e Borgo che a bordo di uno scooter rubato scippava i clienti di locali all'aperto. Le indagini della Polizia di Stato sono iniziate dopo diverse denunce di furti avvenuti nelle ore serali dei fine settimana. Approfittando della distrazione delle persone intente a cenare, il centauro si avvicinava e, con mossa fulminea, portava via le borse lasciate appoggiate su una sedia o appese alla spalliera della stessa. Dopo vari appostamenti, gli investigatori del commissariato Prati hanno intercettato il ladro e gli hanno intimato l’alt: l’uomo, un capoverdiano di 40 anni, è però riuscito a fuggire svicolando con lo scooter in mezzo al traffico.

Il giorno dopo i poliziotti in borghese hanno trovato il motociclo parcheggiato e si sono nascosti fino a quando non è arrivato il 40enne che è stato bloccato mentre montava in sella: essendo sprovvisto di documenti e non sapendo fornire spiegazioni circa il possesso del mezzo rubato, è stato accompagnato negli uffici di polizia e, dopo gli atti di rito, è stato denunciato in stato di libertà. Gli agenti hanno sequestrato alcune borse e materiale riconducibile a vittime dei vari furti e stanno effettuando ulteriori accertamenti per verificare la responsabilità del denunciato in merito ad altri furti perpetrati nelle zone di Prati, Borgo e limitrofe: ad oggi se ne sono individuati almeno una decina.