Roma, perde il portafoglio sul treno e lo ritrovano: dentro c'erano i soldi per il mutuo

Aveva perso sul treno il portafoglio con dentro i soldi per il mutuo. Una disavventura per un passeggero del treno regionale 7353 fortunatamente finita nel migliore dei modi. Nella giornata di ieri, i poliziotti del Posto di Polizia Ferroviaria di Ciampino hanno effettuato un controllo all'interno del treno, in quel momento fermo nello scalo ferroviario, rinvenendo sotto un sedile un portafogli contenente documenti e una somma di denaro cospicua.

Rintracciato il proprietario, lo ha riferito che stava andando a sporgere denuncia di smarrimento a Roma Termini, dove stava giungendo per andare a lavoro. Appresa la buona notizia, è tornato immediatamente indietro per recuperare i propri averi. Arrivato nella stazione di Ciampino, l'uomo si è sciolto in un pianto liberatorio: ha infatti raccontato ai poliziotti che il denaro era destinato a pagare il proprio mutuo.

Ultimo aggiornamento: 18:18

