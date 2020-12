Roma, morto sulla Pontina: Christian era sceso dall'auto in panne, investito e trascinato per metri

Un pedone è stato investito ed è morto sulla strada statale 148 «Pontina». Luomo, Christian Ricci 41 anni, residente a Cisterna di Latina, stava attraversando la via Pontina in corrispondenza del chilometro 33,200 direzione nord . Probabilmente per raggiungere l'area di servizio Agip per un guasto alla sua auto. È stato colpito da un primo veicolo e immediatamente investito da una seconda autovettura e trascinato per alcuni metri. La vittima è un operaio che si recava al lavoro . I rilievi e le indagini sono a cura del distaccamento polizia stradale di Aprilia. L'autorità giudiziaria competente la procura della repubblica di Velletri.

Ultimo aggiornamento: 12:35

