Roma, primo week end in zona bianca: piazze della movida saranno a "numero chiuso"

Primo weekend in zona bianca per Roma e la Questura si muove per arginare la movida. Sono stati istiuiti, infatti, varchi di accesso in entrata e in uscita in alcune delle piazze più affollatte per contingentare gli accessi. Il piano scatterà già stasera. Secondo quanto si è appreso, i varchi saranno in piazza Campo de' Fiori e Pigneto. Mentre a Madonna dei Monti la piazza sarà transennata attorno alla fontana. Domani e domenica ci sarà il contingentamento degli accessi anche a Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

Weekend a Roma, le zone coinvolte

I varchi di accesso saranno controllati da polizia locale, forze di polizia e protezione civile. Tra le piazze interessate Campo de' Fiori dove lo scorso weekend si registrarono disordini per un maxi assembramento. Sotto la lente anche le zone di San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e il litorale. Il piano sicurezza per il weekend, secondo quanto si apprende, prevede per domani e domenica il contingentamento degli accessi a Fontana di Trevi e piazza di Spagna anche in vista della partita di domenica pomeriggio dell'Italia contro il Galles. In occasione del match inaugurale dell'11 giugno nella Capitale, i tifosi turchi si riversarono proprio nell'area di piazza di Spagna.