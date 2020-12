L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso a una persona obesa l'assistenza sanitaria di pronto soccorso dopo un malore, in zona Furio Camillo (Roma). Dopo aver chiamato il 118, il personale sanitario ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti tramite manovre Saf e l'utilizzo dell'autoscala in modo da poter estrarre dalla propria abitazione la signora per poterla trasportare all'ospedale più vicino.

