Roma, a passeggio con oltre 800 dosi di marijuana e hashish nello zaino: arrestato giovane romano di 22 anni

Nello zaino aveva droga a sufficienza per confezionare 835 dosi. Il giovane, romano, 22 anni, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Colleferro mentre, alla vista dei militari, ha allungato il passo, tentando di dirigersi verso un ciclomotore parcheggiato a pochi metri di distanza. E' scattata subito la perquisizione che ha consentito di rinvenire nello zaino 95 g di marijuana e 50 g di hashish. La droga era stata messa in una busta in cellophane termosaldata. Il giovane è stato trovato in possesso anche di due coltelli, verosimilmente utilizzati per il taglio ed il confezionamento delle singole dosi. è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, giudicato con rito direttissimo, e condannato a 11 mesi di reclusione e ad una multa di 2.800 euro.