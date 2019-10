Roma, dopo 10 anni parte il restauro delle Mura Aureliane: «Gli ultimi interventi nel 2000»

Al via i lavori di manutenzione per restituire decoro e consolidare le Mura Aureliane, la storica cinta muraria di Roma. Ad annunciarlo la sovrintendente ai Beni Culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli: «Si tratta di interventi di diserbo, ovvero rimozione di piante infestanti, e conseguente messa in sicurezza laddove servisse. Sono 10 anni che non si effettuavano, in alcune zone come Campo Boario addirittura dal Giubileo del 2000». Al Campo Boario si procederà al consolidamento di parti a rischio caduta.

Le Mura Aureliane hanno subito ulteriori danni e smottamenti anche in seguito alle scosse di terremoto degli ultimi anni. Per questo alcune parti restano recintate.

Nel programma complessivo di manutenzione, che consta di diversi interventi, oltre alle mura sono inseriti anche l'Arco di Druso a via di Porta San Sebastiano, i Trofei di Mario, nel giardino di piazza Vittorio, il tratto di acquedotto romano in via Pepe-via Turati. A promuoverlo la Sovrintendenza su impulso dell'assessorato alla Cultura del Campidoglio. In alcuni punti, per limitare i disagi alla cittadinanza, sono in programma lavori notturni. La manutenzione è prevista anche sulle Mura Gianicolensi. «È un lavoro umile che non si vede, si nota solo quando manca - spiega Clarelli - . Laddove si interviene, dal diserbo può scaturire una manutenzione muraria, per esempio quando l'effetto dei rampicanti ha minato la stabilità della struttura. La previsione è terminare i lavori entro fine anno». Poi nel 2020 potrebbe entrare nel vivo il progetto di illuminazione delle porte delle Mura Aureliane già preannunciato in passato.

