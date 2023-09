«Le Mura Aureliane sono una discarica di rifiuti»: il cartello (e l'esasperazione) dei residenti

Cittadini del quartiere Aurelio lasciano un cartello: “Discarica archeologica ancora per quanto tempo? Non solo le Mura Aureliane non vengono restaurate ma questa area è diventata un deposito d’immondizia.” Una passeggiata pomeridiana di sabato pomeriggio con qualche amica che riesci a vedere solo durante il weekend, può essere la constatazione che Roma è la città più bella del mondo, tuttavia tristemente ogni anno va sempre di più a peggiorare per l’inciviltà dei cittadini, che ralletano il sistema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti per la tutela dell’ambiente, lasciando in giro nella zona archeologica delle mura aureliane cataste di rifiuti e buste di platica, formando una vera e propria discarica a cielo aperto, così rovinando il decoro di un sito archeologico.

La città di Roma produce quotidianamente circa 4.600 tonnellate di rifiuti (dati da consuntivo del 2019).

Di queste 2.000 tonnellate sono costituite da materiali raccolti in modo differenziato e avviati a recupero mentre le restanti 2.600 tonnellate sono invece rifiuti indifferenziati. La raccolta differenziata dal 2019 ha superato le 720 mila tonnellate complessive (+3,5% rispetto al 2018), con una percentuale media del 43%. Il 2018 si era invece chiuso con il 41,2%. In tutti i Municipi è attivo il sistema di raccolta differenziata in 5 frazioni (vetro, carta, organico, plastica, indifferenziato) sia con il servizio porta a porta, sia con il servizio di raccolta stradale. È possibile visualizzare i dati nella sezione: (Open data Comune di Roma), suddivisi per tipologie di rifiuto e raggruppati per trimestre e annualità. Inoltre è pubblicato il dato dei materiali indifferenziati e il dato complessivo della raccolta a Roma (materiali indifferenziati e differenziati).