Roma, multe cancellate ad amici e parenti: 197 indagati tra cui Lotito, sequestro da oltre 1 milione

Tramite vari escamotage avrebbero cancellato multe e contravvenzioni a decine di beneficiari, tra i quali Claudio Lotito. Gli indagati sono 193, sotto inchiesta sono finiti quattro ex dirigenti del dipartimento Risorse economiche del Comune di Roma tra cui l'ex direttore Pasquale Libero Pelusi. Le accuse sono truffa e falso. Tra i trucchi utilizzati c'era quello di far passare come auto usate per servizi di scorta vetture normali. L'inchiesta è stata ribattezzata "multopoli".



