Dalla finestra sul cortile interno un vicino ha intravisto un corpo esanime, giaceva sul pavimento insanguinato, nell'abitazione davanti e che affaccia nella chiostra del palazzo. E ha dato l'allarme. R.N., 81enne, era in fin di vita, forse massacrato di botte, forse solo caduto malamente. Tutte le piste sono ancora aperte. È accaduto ieri intorno alle 12 in via Paola Falconieri 5 al quartiere Monteverde. Un giallo che ha scosso la domenica mattina e quanti conoscono da tempo l'anziano che viveva da solo ed era in buona salute.

La vittima è stata vista dai vicini, una scena agghiacciante, che non poteva passare inosservata. L'anziano era sul pavimento sporco di sangue, si lamentava e si muoveva a fatica. Così sono scattati i soccorsi. Il vicino ha telefonato ai figli che sono subito accorsi in via Paola Falconieri. Hanno aperto con le chiavi la porta dell'appartamento. Hanno percorso pochi metri e in salotto hanno trovato il genitore riverso in terra e sporco di sangue.

A quel punto hanno chiamato anche loro il personale di un'ambulanza del 118, le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime. Ha riportato gravi traumi facciali e addominali: presentava edemi al volto e fuoriuscita di sangue dal cavo orale. Il signor Renato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dove è entrato in Pronto soccorso in codice rosso per probabile aggressione anche se la chiamata era partita come anziano caduto a terra. Qui i medici hanno accertato la gravità della situazione. Ora l'anziano è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, è intubato.

LE IPOTESI

Appena iniziate le indagini da parte della polizia. Gli investigatori non escludono ancora nessuna pista, perfino la caduta accidentale, anche se durante la giornata aveva preso corpo l'ipotesi dell'aggressione probabilmente a scopo di rapina. Ma gli inquirenti restano cauti e precisano che non ci sono segni di armi da taglio né di bastonate. Inoltre alcuni punti rendono la vicenda assai oscura: resta da chiarire perché la porta fosse chiusa dall'interno e nulla in casa sia stato trovato a soqquadro. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Monteverde, della Squadra Mobile e della Scientifica.

I PRECEDENTI

Il giorno prima, domenica 24 aprile nel pomeriggio, un altro episodio simile. A Casal Bruciato un'anziana di 79 anni è stata trovata dalla figlia 45enne priva di sensi in casa, la donna aveva una profonda ferita alla testa ed era svenuta. L'anziana è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche dal personale del 118. Sull'episodio indaga la polizia. Due anziani soli in casa in fin di vita in due giorni, in città. Resta comunque un dato da non trascurare. Mentre dieci giorni fa, a Guidonia, una banda di persone armate di coltello, dopo essersi fatti aprire la porta di casa da un anziano, ha provato a rompere il lucchetto della cassaforte ed è fuggito non riuscendoci. Il gruppo ha aggredito l'anziano, di 90 anni, rimasto ferito alla testa e alla mano. L'uomo era in casa con la compagna di 85 anni e un altro anziano, anche lui ferito alla mano. I due sono stati portati in pronto soccorso in codice giallo. Indagini in corso da parte del commissariato di Tivoli.