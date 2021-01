Prelevato con forza e portato nei giardini di Castel Sant'Angelo: qui è stato spogliato. E' accaduto martedì sera ad un ragazzino egiziano di 16 anni rapinato da due coetanei romani: un diciassettenne ed un diciottenne. La vittima è stata lasciata in slip e calzini. «Stavo camminando vicino a Castel Sant'Angelo - ha raccontato l'egiziano alla polizia - quando sono stato bloccato da due ragazzi che conosco di vista. Mi hanno minacciato di morte e mi hanno costretto a seguirli. Ho avuto paura. Loro erano in due ed io solo non potevo reagire. Mi hanno portato via con la forza mettendomi le mani sotto le braccia».

I due aguzzini hanno trascinato l'ostaggio nei giardini e l'hanno costretto a levarsi il giaccone, il maglione, camicia e calzoni. E la violenza non è durata poco. «Aspettaci qui che torniamo», hanno detto al sedicenne, terrorizzato e infreddolito. Il ragazzino mentre era ostaggio dei due, ha fatto partire una telefonata d'emergenza dal suo cellulare. Così è riuscito a fare in modo che gli aguzzini venissero presi dalla polizia. Ma l'arresto rocambolesco lungo Castel Sant'Angelo è avvenuto solo dopo una seconda fase del sequestro.

I due, dopo circa mezz'ora, sono tornati ai giardini ed uno di loro ha passato i suoi vestiti all'ostaggio che nel frattempo era rimasto in slip e si è preso i vestiti del minore egiziano. Quando la polizia ha fermato il diciassettenne ed il diciottenne ha trovato il primo che indossava i vestiti rapinati alla vittima. I due sono stati portati al commissariato: poi il minore al centro minorile, il diciottenne in carcere.

