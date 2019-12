Roma, tempesta di vento nella notte: cade albero sulla Colombo, crolli anche alla Balduina

Ultimo aggiornamento: 10:10

Venti di burrasca e forti mareggiate. Il COC, il Centro Operativo Comunale, si è attivato per la tempesta di vento che si sta abbattendo da stanotte su Roma. E' strage di alberi. Un pino è caduto sulla Colombo: la strada è stata chiusa ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Crolli anche alla Bladuina: un albero è caduto dentro al giardino della scuola Ovidio. Stavolta per il maltempo non è stata firmata alcuna ordinanza dalla sindaca stavolta.I municipi però sono obbligati, come l'altra volta, ad aprire unità di crisi e quindi a intervenire in emergenza dove non interviene il Campidoglio che dovrebbe ad esempio liberare le strade dagli alberi caduti o dai rami pericolanti. L'ultima emergenza vento è costata al solo Municipio II 28 mila euro di lavori urgenti che spettavano a Roma Capitale. «Abbiamo pagato noi, il Comune non ci ha rimborsato nulla», dice l'assessore all'Ambiente del Trieste Salario Rino Fabiano. L'importante è allertare.