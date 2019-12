Cimiteri e parchi chiusi a Roma e Fiumicino per il forte vento. «Nessuno ci aveva avvertito»

«A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la sindaca Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutti i parchi, cimiteri e ville storiche per tutta la giornata di oggi». È quanto si legge sul sito del Comune. Peccato che in tanti questa mattina si sono ritrovati a comprare fiori per i loro cari e i cancelli chiusi dei cimiteri capitolini. «È la domenica prima di Natale è una abitudine venire a visitare i nostri cari. Ma lo abbiamo scoperto qui che era chiuso il cimitero - si sfoga una anziana davanti l’ingresso laterale del Verano - Ma è possibile che ogni volta che c’è il maltempo debbano chiuderli invece di intervenire e renderli sicuri?». Stesse scene si sono presentate al Flaminio, davanti gli ingressi del cimitero di Prima Porta. «Sta diventando una brutta consuetudine che la Raggi chiuda improvvisamente parchi, cimiteri e ville storiche causando indicibili disagi alle persone che specie nei fine settimana si recano maggiormente a trovare i loro cari, soprattutto in questo periodo di festa, o portano i propri figli nelle aree verdi», spiega Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.

Cimiteri chiusi anche a Fiumicino. Data la persistenza delle condizioni di forte vento, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha disposto la chiusura di tutti i cimiteri comunali e non solo quello di via Portuense. Inoltre, chiusi anche il parco pubblico di Villa Guglielmi, a Fiumicino, e la lecceta e la pineta monumentale a Fregene. A Fregene e Maccarese caduti diversi alberi. «Raccomando la massima prudenza: non sostate sotto gli alberi, specialmente quelli più grandi», è l'appello del primo cittadino. «Rimanete lontani dalle spiagge perché è in corso una forte mareggiata con onde forza 8 - prosegue il sindaco - che sta aggredendo le zone già colpite dalle precedenti mareggiate, ma anche la spiaggia di Fiumicino e altre zone del territorio. Sono in costante contatto con la Polizia Locale e la Protezione civile le cui squadre sono sul campo da ore per fronteggiare questa ennesima emergenza data dal maltempo - conclude Montino - A tutti raccomando attenzione e prudenza».

