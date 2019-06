Roma, ruspe a Marconi: ma la baraccopoli era un set del cinema e la demolizione si ferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fermi, fermi! Cosa fate? Qui stiamo lavorando, non c’è niente da demolire». Si è rischiato un piccolo incidente questa mattina nel quartiere, dove era in corso un’operazione antida parte del nucleo Pics decoro urbano della Polizia locale diI vigili, dopo aver smantellato con l’ausilio di una ruspa alcuni accampamenti di fortuna su lungotevere di Pietra Papa, hanno notato un altro insediamento sotto ponte Marconi e hanno deciso, visto che erano lì, di procedere subito all’abbattimento. Arrivati sul posto, pronti alla demolizione, i vigili hanno trovato la sorpresa. Un uomo si è avvicinato chiedendo agli agenti di fermarsi, in quanto quello sotto il ponte, in realtà, è un set cinematografico nel quale sono state ricostruite delle baracche.Sciolto l’equivoco, gli agenti se ne sono andati e le operazioni sul set hanno potuto proseguire. Al di là dell’inconveniente, gli agenti del Pics oggi, oltre allo sgombero della baraccopoli a Marconi, hanno messo a segno anche un blitz alle bancarelle abusive che vendono “cianfrusaglie” davanti ai mercati del VII Municipio in largo Giulio capitolino e al Quadraro. I vigili hanno portato via due furgoni pieni di oggetti e vestiti provenienti dal rovistaggio dei cassonetti.