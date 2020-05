Roma, riparte il turismo ma si dimentica delle guide: «Con i gruppi rischiamo la multa»

Si fa presto a dire "rilanciamo il turismo a Roma" quando ci si dimentica però delle guide turistiche. Quelle professioniste e abilitate con patentino, ovviamente. Questione non da poco visto che rappresentano una fetta sostanziosa di 3000 operatori nel settore, anche loro piccoli imprenditori della cultura. Una delle realtà lavorative (ed economiche) messe più in ginocchio dall'emergenza coronavirus. Il nodo della questione è: le guide turistiche possono portare gruppi in giro per Roma? O rischiano una multa salata per assembramento illegale? Dilemma amletico. Le istituzioni, infatti, non lo sanno. Il problema lo stanno sollevando proprio le guide professioniste abilitate, che in queste stanno cercando di riprendere l'attività. A fronte di zero turisti stranieri (che rappresentano l'80 per cento dei clienti ordinari), le possibilità ora ruotano su una clientela romana e, dal 3 giugno, anche italiana.Qualche prenotazione sta arrivando, ma l'insicurezza è tanta. Spiegare la Fontana di Trevi o piazza Navona, si può fare? Guidare un gruppo dal Pantheon a Trinità dei Monti diventa un rischio salato. La polizia municipale, attenta in questi periodo a controllare ogni forma di assembramento irregolare, non ha disposizioni in materia e attende provvedimenti per il settore da parte dell'amministrazione.