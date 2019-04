Venti nuove guide a Fiumicino per la Riserva Naturale del Litorale Romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti nuove giovani guide sono state formate per far conoscere e salvaguardare i tesori naturalistici del litorale romano. Sono state formate grazie al Corso per guida naturalistica e gestione aree protette e per la Riserva Naturale Statale Litorale Romano che, negli ultimi anni, ha già formato tanti ragazzi del territorio di Fiumicino, di Roma e provincia. Il corso, ideato e condotto da Programma Natura, patrocinato dalla Lipu, è stato strutturato in quattro weekend durante i quali è stato proposto un programma di lezioni alternate ad attività sul campo, con il supporto di docenti qualificati. «L'obiettivo è stato raggiunto - dice Riccardo Di Giuseppe, responsabile scientifico del corso - questo format è ormai vincente: investire sui giovani e sulla formazione alla tutela dell'ambiente è prioritario; conoscere equivale a tutelare. Voglio ringraziare inoltre l'amministrazione Comunale di Fiumicino per averci concesso l'utilizzo della sala conferenze della Casa della Partecipazione a Maccarese».I partecipanti hanno acquisito le competenze nella gestione delle aree protette, nell'ambito della conservazione, della tutela e della ricerca scientifica sul campo, così come della sorveglianza e della manutenzione delle stesse. «Sono molto soddisfatto - dichiara Alessandro Polinori, responsabile della Lipu di Ostia - Ho visto i ragazzi coinvolti e partecipi, siamo molto orgogliosi di aver lasciato un segno positivo. Con la speranza che tutte le competenze acquisite possano essere messe a disposizione degli altri e del nostro territorio per un futuro sostenibile».