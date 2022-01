Terni, addio a Mauro Testarella: "inventò" le guide equestri sportive

Si è spento questa mattina all'età di 71 anni Mauro Testarella, fondatore e presidente onorario dell'Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali. «Un ternano brillante che ha cambiato la storia dell'equitazione italiana promuovendo l'attività equestre nel mondo - così viene ricordato Testarella - ha rivoluzionato negli ultimi 25 anni le attività sportive equestri formando veri professionisti del turismo equestre sportivo rilanciando così migliaia di circoli ippici non solo in Italia ma in Europa e nel mondo». Testarella diede inoltre vita alle ippovie italiane certificate, l'unico sistema ad oggi in Europa che consente di progettare da zero una ippovia per essere inserita sul mercato certificandola con sistema ISO9001Vision2015. Progetto poi esportato con enorme successo in vari paesi del mondo.

«Vulcanico, geniale, generoso, astuto, estroverso - lo ricordano il vicepresidente nazionale Associazione Sportive e Sociali Italiane Emilio Minunzio ed il presidente dello stesso ente di promozione sportiva Claudio Barbaro - Mauro Testarella è stato un personaggio che tanto ha dato, seppur a modo suo, al mondo equestre italiano. Ma soprattutto a chi si è sempre voluto riconoscere in questo ambito individuandone le peculiarità aggregative, sociali e ricreative ancor prima di quelle sportive. Con Mauro abbiamo condiviso un produttivo percorso programmatico che ha portato alla crescita esponenziale della promozione sportiva italiana in ambito equestre. Una grave perdita per tutto l'ambiente».