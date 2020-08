​Roma, poliziotto investito su corsia emergenza: è grave. In ospedale con l'elicottero

Un agente della polizia stradale della sottosezione di Roma Nord è stato investito poco dopo le 18.30 sulla diramazione 18 che collega il Gra alla barriera di Roma Nord. L' agente, secondo quanto apprende Agenzia Nova, è sceso dall'auto per togliere un ostacolo sulla carreggiata, pare si trattasse di un pneumatico rimasto sulla corsia di sorpasso e, per questo motivo, era staro rallentato il traffico fino a bloccarlo per consentire in sicurezza alla pattuglia di togliere l'ostacolo dalla strada. Sulla corsia d'emergenza, però, una macchina lo ha investito in pieno. Il conducenre aveva aggiraro il traffico passando per la corsia di emergenza. L' agente ferito è in gravissime condizioni ed elitrasportato in ospedale.



