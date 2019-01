Roma, sessantenne travolta da un'auto pirata sulle strisce pedonali: è grave

Investita sulle strisce pedonali in pieno giorno. È successo ieri verso le 11,30 all’Appio Latino in via Fortifiocca, strada particolarmente pericolosa. La macchina, dopo aver travolto una donna non si è fermata. Chi era nei dintorni ha sentito un forte «botto» e soccorso la donna che era «in una pozza di sangue». Lì, nei pressi dell’attraversamento pedonale, ci sono un bar, un ristorante, dei negozi. Tutti hanno riferito di aver sentito un

botto

e per questo di essere usciti. Un paio di persone hanno visto un’auto scappare con il parabrezza rotto per l’urto ma non sono state in grado di indicare la marca e la targa. Gli agenti del VII gruppo intervenuti per i rilievi procederanno con una denuncia contro ignoti. La 60enne, arrivata in ospedale in codice rosso, è rimasta cosciente: ha una ferita alla testa e la spalla rotta. L’investitore proveniva da via Cesare Baronio e forse abbagliato dal sole l’ha investita sulle strisce, un po’ sbiadite.

A pochi metri c’è un altro attraversamento pedonale davanti a una scuola media dove a causa dei ripetuti incidenti e le pressioni delle famiglie il Comune ha fatto montare un semaforo. Che però è ancora spento.

