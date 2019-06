Incidente tram a Centocelle, ferita una donna: interrotte le linee 19 e 5

Linee dei tram 19 e 5 interrotte nei due sensi di marcia a seguito di un incidente avvenuto poco prima delle ore 20 in via Filippo Parlatore (quartiere Centocelle ) all'altezza del civico 40, che ha visto una donna ferita. Sul posto la Polizia Municipale sta effettuando i rilevamenti necessari per capire la dinamica dell'incidente ancora da chiarire. Secondo alcuni testimoni sul posto la donna, trasportata all'ospedale Umberto I, sarebbe gravemente ferita a una gamba. Attive navette sostitutive delle due linee.