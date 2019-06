Incidente mortale nel pomeriggio in via Casal del Marmo, in prossimità del cavalcavia Grande Raccordo Anulare di Roma. Coinvolte un'auto e una moto. Il conducente della moto, un 37enne è deceduto nell'impatto. L'automobilista si è fermato subito sul posto. Sul posto per i rilievi la polizia locale. La dinamica è in fase di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA