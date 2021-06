Roma, provoca incidente sulla Casilina con tre feriti e scappa senza prestare soccorso: fermata una donna

Una donna ha provocato un incidente stradale in via Casilina, poi è fuggita ed è stata rintracciata e fermata dalla polizia locale di Roma Capitale nel tardo pomeriggio di ieri. La conducente è accusata di aver provocato lo scontro e di essersi allontanata senza prestare soccorso a tre persone rimaste ferite dopo l'urto.

La ricostruzione

Dopo l'incidente, la polizia ha avviato immediatamente le indagini per risalire all'auto che si è data alla fuga. E grazie agli accertamenti e alle immagini acquisite dagli impianti di video sorveglianza, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire in breve tempo al veicolo e alla donna in quel momento alla guida. La conducente è stata rintracciata presso la sua abitazione e denunciata per fuga e omissione di soccorso. Stando a una prima ricostruzione, la donna, dopo essersi fermata a fare benzina, si è lanciata sulla via Casilina con una manovra improvvisa urtando una smart.

L'omesso soccorso

La donna dopo essersi trattenuta per pochi secondi sul luogo dell'incidente, si è poi allontanata senza prestare soccorso. I conducenti delle altre due automobili, e un passeggero, sono rimasti feriti e trasportati in codice arancione, giallo e verde nell'ospedale di Frascati e nei due ospedali di San Giovanni e Tor Vergata a Roma.

