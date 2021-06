Bomba d'acqua a Roma. Strade come fiumi. E un asilo è rimasto allagato. In particolare la zona nord è stata colpita con corso Francias come «un fiume in piena». Sono stati soccorsi da vigili del fuoco e polizia i 40 bimbi rimasti bloccati all'interno di un asilo a Roma, in via Castelnuovo di Porto a Ponte Milvio, allagato per la pioggia. A quanto riferito, sono stati portati in un albergo vicino e sono stati contattati i genitori per riprenderli. Sul posto anche la polizia locale del XV Gruppo. Sono circa 50 gli interventi effettuati finora dai vigili per la messa in sicurezza delle strade e per l'agevolazione della viabilità. Gli interventi hanno riguardato in particolare il quadrante nord della città e soprattutto via Cassia e Ponte Milvio.

Automobilista con disabilità intrappolato - Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha salvato un automobilista con disabilità verso le 14,30, a Roma, dopo essere rimasto bloccato nel sottopasso allagato di via Silvio d'Amico con via Gaspare Gozzi, quartiere Ostiense. L'uomo, a bordo di una Ford Fiesta, non si è reso conto dell'allagamento ed è rimasto in panne, con l'acqua che cominciava ad entrare nella vettura. L'automobilista ha chiesto aiuto e Carabinieri di pattuglia in transito si sono fermati e lo hanno soccorso, riuscendo ad aprire la portiera e a trarlo in salvo. Per il ragazzo disabile, che per fortuna sta bene, solo un grosso spavento.

I quartieri colpiti - La pioggia prevista dalla Protezione civile Lazio è arrivata sotto forma di bomba d'acqua. Il temporale è iniziato alle ore 12 e 30 circa. Non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco: numerose le chiamate di soccorso ricevute dalla Sala Operativa legate al maltempo. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano). Anche Montecitorio, in Centro città, è rimasto sotto il diluvio. L'acqua è caduta copiosamente da sopra il tetto e ha riempito tutta la piazza. Pericolo anche per i fulmini. Gran parte di Roma Nord è bloccata per allagamenti, con traffico anche su Corso Francia. Anche nel quartiere Prati, vicino al Tribunale di Roma, diverse auto faticano a passare perché i tombini si sono otturati e le strade sono allagate. Alcune vetture sono completamente immerse nell'acqua. E in alcune zone il diluvio ha portato anche la grandine.

Traffico - Luce verde Roma, servizio fornito in collaborazione con ACI che informa in tempo reale sulla mobilità e traffico nel territorio comunale, raccomanda prudenza alla guida e ricorda che la protezione civile ha indicato l'allerta gialla idrogeologica.

Bomba d’acqua su Roma. Le immagini di Montecitorio sotto il diluvio pic.twitter.com/NoViOgMkNe — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) June 8, 2021

Maltempo, è allerta gialla oggi e domani su tutto il Lazio

Maltelmpo per le prossime 12 ore - Il temporale che si sta abbattendo su Roma era previsto. «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati» sul Lazio per la mattinata di domani e le successive 9-12 ore», così in una nota di ieri la Protezione Civile del Lazio.

Allerta gialla - «Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio - conclude la nota della Protezione Civile del Lazio - ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».

Meteo, le previsioni del weekend: pioggia a Roma e Napoli, maltempo al Nord

Calenda: Raggi spieghi - «Non farò questo a Virginia Raggi ma occorre capire cosa è successo oggi. Se hai un'idea spiegalo alla cittadinanza. #alluvione #Roma». Lo scrive Carlo Calenda su twitter postando il tweet della Raggi au tempi dell'amministrazione Marino: «Roma: domani piove. Gonfiate i gommoni!».

Non farò questo @virginiaraggi ma occorre capire cosa è successo oggi. Se hai un’idea spiegalo alla cittadinanza. #alluvione #Roma https://t.co/mcjEHnO2B2 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 8, 2021

Le auto a corso Francia sembrano galleggiare

Salvini, il post su Facebook - «Poco fa a Roma in corso Francia, terrificante. Solidarietà ai cittadini della Capitale». Lo scrive Matteo Salvini, postando un video con le strade allagate di Roma, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città. nubifragio che si è abbattuto sulla città.