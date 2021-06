Roma, Spinaceto, sgomberato appartamento occupato dai Casamonica

Blitz per sgomberare un alloggio Ater in Via Salvatore Lorizzo 115 a Spinaceto (Roma), occupato abusivamente dal clan Casamonica che, insieme a quello degli Spada e Bevilacqua si sono installati da anni nel quartiere, dove controllano lo spaccio di droga e il racket delle occupazioni.

L’operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata eseguita da circa 50 agenti della Polizia di Stato e di Roma Capitale con il supporto del personale Ater e non ha registrato incidenti. Romolo Casamonica e la compagna provenivano da un altro alloggio Ater occupato abusivamente sempre in Via Lorizzo da cui erano stati sgomberati un anno e mezzo fa.

L’alloggio liberato oggi è rientrato nella disponibilità di Ater Roma per essere regolarmente assegnato. «Prosegue l'azione di Ater nel contrasto all'illegalità grazie a una stretta collaborazione con la Procura e le Forze dell'ordine», commenta il direttore Ater Andrea Napoletano. «L'operazione effettuata oggi aggiunge un importante tassello nella battaglia contro i clan criminali a Roma», aggiunge l'assessore regionale alla Casa Massimiliano Valeriani. L'Ater, a difesa degli alloggi liberati e vuoti, ha predisposto allarmi anti-intrusione collegati alle forze dell'ordine.

