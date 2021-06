Incidente stradale oggi in tarda mattinata in periferia ad Aprilia: coinvolta un'ambulanza del 118. Lo scontro sarebbe avvenuto con un'altra auto all'altezza dell'incrocio tra via Valtellina e via Selciatella. Dopo l'urto l'ambulanza è finita fuori strada, in un fosso. Una persona è rimasta ferita. Sul posto la polizia locale che sta chiarendo la dinamica.