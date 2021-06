Roma, incendio in via Nomentana: a fuoco 19 motorini. I residenti: «Ogni anno la stessa storia»

Incendio su circonvallazione Nomentana, all'altezza del civico 324. Si tratta di Roma Nord, non lontano da piazza bologna. Dove c'è stata una strage di motorini. Ne sono stati distrutti 14, mentre altri 5 sono rimasti gravemente danneggiati. Paura anche nel palazzo di fronte. Il fumo si è propagato velocemente e ha raggiunto i piani più alti. «Ogni anno è sempre la stessa storia – denuncia Andrea Liburdi, esponente di Fratelli d'Italia che ha postato su Facebook le immagini dei danni –. È assurdo che, nonostante solleciti e segnalazioni, appena inizia l’estate dobbiamo assistere agli incendi dolosi dei motorini. Qui è quanto è successo stanotte a circonvallazione Nomentana…per fortuna nessuno si è fatto male, ma sarebbe potuta finire molto peggio. Grazie, come sempre, ai vigili del fuoco per l’intervento tempestivo!».

